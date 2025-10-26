Grok Companions (JARVIS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00002558 $ 0.00002558 $ 0.00002558 24H Tief $ 0.0000323 $ 0.0000323 $ 0.0000323 24H Hoch 24H Tief $ 0.00002558$ 0.00002558 $ 0.00002558 24H Hoch $ 0.0000323$ 0.0000323 $ 0.0000323 Allzeithoch $ 0.00246857$ 0.00246857 $ 0.00246857 Niedrigster Preis $ 0.00002558$ 0.00002558 $ 0.00002558 Preisänderung (1H) +0.34% Preisänderung (1T) -18.22% Preisänderung (7T) -45.41% Preisänderung (7T) -45.41%

Der Echtzeitpreis von Grok Companions (JARVIS) beträgt $0.0000264. In den letzten 24 Stunden wurde JARVIS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002558 und einem Höchstpreis von $ 0.0000323 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JARVIS liegt bei $ 0.00246857, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002558.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JARVIS im letzten Stunde um +0.34%, in den letzten 24 Stunden um -18.22% und in den vergangenen 7 Tagen um -45.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Grok Companions (JARVIS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 26.40K$ 26.40K $ 26.40K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.40K$ 26.40K $ 26.40K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Grok Companions beträgt $ 26.40K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JARVIS liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.40K.