Was ist GreenWAVES (GRWV)

GreenWAVES is designed to be the currency of the GRWV Ecosystem where utilizations empower the currency with special perks. $GRWV can be used at the GRWV.APP which is an ecommerce payment gateway and an online retail solution all at once, which doesn't require any setup fees or upfront costs.

GreenWAVES (GRWV) Ressource Offizielle Website