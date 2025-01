Was ist Green Vs Redd (GVR)

“ELLO! I’M GREEN CAT! THE ​CUTE AND THE MOST ​PAWSITIVELY BULLISH CAT ON ​SOLANA! *meow* I LOVE HE ​CRYPTO MARKETS AND ​WANT THE BEST *meow* FOR ​THEM! “ “MEEOW! IT’S REDD CAT! THE ​MISCHIEVIOUS, WILDY BEARISH ​AND STILL CUTE CAT ON ​SOLANA! I HAAAAATE *meow* ​THE CRYPTO MARKETS AND ​WISH THE CYCLE WAS OVER ​*meow* ALREADY!” track multi-sig ​wallets: Multi-Sig wallets will hold: -Supply that is not staked at the moment. -Supply that is bought via buyback (will be ​staked on SolBank) -Supply for CEX listings -Treasury funds for marketing and buybacks.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Green Vs Redd (GVR) Ressource Offizielle Website