GrandpaTrenchLive (GRAMPS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000064 $ 0.0000064 $ 0.0000064 24H Tief $ 0.00000649 $ 0.00000649 $ 0.00000649 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000064$ 0.0000064 $ 0.0000064 24H Hoch $ 0.00000649$ 0.00000649 $ 0.00000649 Allzeithoch $ 0.00044247$ 0.00044247 $ 0.00044247 Niedrigster Preis $ 0.00000606$ 0.00000606 $ 0.00000606 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) -0.27% Preisänderung (7T) +3.04% Preisänderung (7T) +3.04%

Der Echtzeitpreis von GrandpaTrenchLive (GRAMPS) beträgt $0.00000646. In den letzten 24 Stunden wurde GRAMPS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000064 und einem Höchstpreis von $ 0.00000649 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GRAMPS liegt bei $ 0.00044247, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000606.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GRAMPS im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.27% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K Umlaufangebot 999.31M 999.31M 999.31M Gesamtangebot 999,311,860.449104 999,311,860.449104 999,311,860.449104

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GrandpaTrenchLive beträgt $ 6.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GRAMPS liegt bei 999.31M, das Gesamtangebot bei 999311860.449104. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.46K.