Grand Gangsta City ($GGC) Tokenomics

Grand Gangsta City ($GGC) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Grand Gangsta City ($GGC), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:02:16 (UTC+8)
USD

Grand Gangsta City ($GGC) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Grand Gangsta City ($GGC), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 918.25M
$ 918.25M$ 918.25M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M
Allzeithoch:
$ 0.01587433
$ 0.01587433$ 0.01587433
Allzeittief:
$ 0.00165908
$ 0.00165908$ 0.00165908
Aktueller Preis:
$ 0.00205997
$ 0.00205997$ 0.00205997

Grand Gangsta City ($GGC)-Informationen

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

Offizielle Website:
https://grandgangstacity.com

Grand Gangsta City ($GGC) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Grand Gangsta City ($GGC) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von $GGC-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele $GGC-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von $GGC verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des $GGC -Tokens!

$GGC Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich $GGC entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose $GGC kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung