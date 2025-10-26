Grand Gangsta City ($GGC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00219623 $ 0.00219623 $ 0.00219623 24H Tief $ 0.00227821 $ 0.00227821 $ 0.00227821 24H Hoch 24H Tief $ 0.00219623$ 0.00219623 $ 0.00219623 24H Hoch $ 0.00227821$ 0.00227821 $ 0.00227821 Allzeithoch $ 0.01587433$ 0.01587433 $ 0.01587433 Niedrigster Preis $ 0.00179572$ 0.00179572 $ 0.00179572 Preisänderung (1H) -0.04% Preisänderung (1T) +1.59% Preisänderung (7T) +21.01% Preisänderung (7T) +21.01%

Der Echtzeitpreis von Grand Gangsta City ($GGC) beträgt $0.00223123. In den letzten 24 Stunden wurde $GGC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00219623 und einem Höchstpreis von $ 0.00227821 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $GGC liegt bei $ 0.01587433, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00179572.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $GGC im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +1.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +21.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Grand Gangsta City ($GGC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Umlaufangebot 918.25M 918.25M 918.25M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Grand Gangsta City beträgt $ 2.05M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $GGC liegt bei 918.25M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.23M.