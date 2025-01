Was ist GramSlams (GSLAM)

We are a tokenized food product with both a cookie company and a candy bar. Real world assets. we are also developing 10 revenue sharing utilizes. Our holders will receive a percentage of all utilities including the real world assets. This includes but is not limited to Video game, Casino, Swap, a Centralized exchange, and a automated token building launchpad. there is much more to come. Real world assets are at the forefront of revenue generation.

