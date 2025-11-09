grail (SN81) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu grail (SN81), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:41:20 (UTC+8)
USD

grail (SN81) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für grail (SN81), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 8.13M
Gesamtangebot:
$ 2.44M
Umlaufangebot:
$ 2.44M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 8.13M
Allzeithoch:
$ 7.51
Allzeittief:
$ 1.92
Aktueller Preis:
$ 3.35
grail (SN81)-Informationen

Grail operates as subnet 81 on the Bittensor network, serving as the reinforcement learning fine-tuning and post-training layer of the Covenant AI ecosystem. The project implements the GRAIL protocol (Guaranteed Rollout Authenticity via Inference Ledger) to provide cryptographically verifiable model outputs during reinforcement learning rollouts. Grail transforms foundation models from pre-training subnets into deployable, aligned AI systems through permissionless, incentivized RL fine-tuning infrastructure. The platform generates thousands of rollouts per second using custom algorithms designed for post-training optimization. The subnet supports models ranging from 8B to 70B+ parameters and integrates with multiple RL environments for diverse training scenarios.

Offizielle Website:
https://github.com/tplr-ai/grail

grail (SN81) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von grail (SN81) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von SN81-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele SN81-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von SN81 verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des SN81 -Tokens!

SN81 Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich SN81 entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose SN81 kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

