Was ist Graffiti (GRAF)

The Normies' Gateway to Heroglyphs! No need for solo staking capabilities simply delegate your ETH and unlock exclusive token mining rewards. How It Works: 1) Delegate your ETH to Graffiti 2) Access mined tokens reserved for Complete Validators/Solo Stakers 3) Unlock rewards in new tokens. Share protocol revenue Graffiti is creating a new economy that rewards normies. Power in the hands of the people!

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Graffiti (GRAF) Ressource Offizielle Website