Mehr über G16Z

G16Z-Preisinformationen

G16Z-Tokenökonomie

G16Z-Preisprognose

Goth16z Logo

Goth16z Preis (G16Z)

1 G16Z zu USD Echtzeitpreis:

+5.00%1D
Goth16z (G16Z) Echtzeit-Preis-Diagramm
Goth16z (G16Z) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
Der Echtzeitpreis von Goth16z (G16Z) beträgt $0.00000854. In den letzten 24 Stunden wurde G16Z zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000811 und einem Höchstpreis von $ 0.00000851 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von G16Z liegt bei $ 0.00022168, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000075.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich G16Z im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um +4.72% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Goth16z (G16Z) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Goth16z beträgt $ 8.54K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von G16Z liegt bei 999.60M, das Gesamtangebot bei 999596878.3062769. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.54K.

Goth16z (G16Z)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Goth16z zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Goth16z zu USD bei $ -0.0000017686.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Goth16z zu USD bei $ -0.0000064880.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Goth16z zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+4.72%
30 Tage$ -0.0000017686-20.71%
60 Tage$ -0.0000064880-75.97%
90 Tage$ 0--

Was ist Goth16z (G16Z)

Goth16z is a shadow-born force—mysterious, fearless, and unbreakable. She is the guardian of freedom and the voice of rebellion, turning chaos into power and vision into destiny.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt.

Goth16z-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Goth16z (G16Z) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Goth16z-(G16Z)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Goth16z zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Goth16z-Preisprognose an!

G16Z zu lokalen Währungen

Goth16z (G16Z) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Goth16z (G16Z) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von G16Z Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Goth16z (G16Z)

Wie viel ist Goth16z (G16Z) heute wert?
Der Echtzeitpreis von G16Z in USD beträgt 0.00000854 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle G16Z-zu-USD-Preis?
Der aktuelle G16Z-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000854. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Goth16z?
Die Marktkapitalisierung von G16Z beträgt $ 8.54K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von G16Z?
Das Umlaufangebot von G16Z beträgt 999.60M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von G16Z?
G16Z erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00022168 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von G16Z?
G16Z verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0000075 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von G16Z?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für G16Z beträgt -- USD.
Wird G16Z dieses Jahr noch steigen?
G16Z könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die G16Z-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
