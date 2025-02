Was ist GoSleep ZZZ (ZZZ)

What is the project about? GoSleep is a HealthFi app on Arbitrum, focused on improving sleep quality for a healthier, more productive lifestyle. What makes your project unique? Our advanced AI-powered sleep tracking system offers personalized insights and recommendations to enhance sleep patterns. Users can earn in-game token $NGT and governance token $ZZZ by participating in sleep tracking, challenges, and community activities. Tokens can be used for premium features, exclusive NFTs, and marketplace trading. What can your token be used for? https://apps.apple.com/app/1662997344

GoSleep ZZZ (ZZZ) Ressource Whitepaper Offizielle Website