Gordon AI (GGAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00025874$ 0.00025874 $ 0.00025874 Niedrigster Preis $ 0.00002047$ 0.00002047 $ 0.00002047 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -7.70% Preisänderung (7T) -7.70%

Der Echtzeitpreis von Gordon AI (GGAI) beträgt $0.00002114. In den letzten 24 Stunden wurde GGAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GGAI liegt bei $ 0.00025874, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002047.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GGAI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -7.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gordon AI (GGAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K Umlaufangebot 999.94M 999.94M 999.94M Gesamtangebot 999,936,804.057335 999,936,804.057335 999,936,804.057335

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gordon AI beträgt $ 21.14K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GGAI liegt bei 999.94M, das Gesamtangebot bei 999936804.057335. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 21.14K.