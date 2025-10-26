Gorbagana Daemon (OSCAR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00003904 $ 0.00003904 $ 0.00003904 24H Tief $ 0.00004486 $ 0.00004486 $ 0.00004486 24H Hoch 24H Tief $ 0.00003904$ 0.00003904 $ 0.00003904 24H Hoch $ 0.00004486$ 0.00004486 $ 0.00004486 Allzeithoch $ 0.00095849$ 0.00095849 $ 0.00095849 Niedrigster Preis $ 0.00002628$ 0.00002628 $ 0.00002628 Preisänderung (1H) -0.07% Preisänderung (1T) +2.61% Preisänderung (7T) +43.16% Preisänderung (7T) +43.16%

Der Echtzeitpreis von Gorbagana Daemon (OSCAR) beträgt $0.00004057. In den letzten 24 Stunden wurde OSCAR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00003904 und einem Höchstpreis von $ 0.00004486 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OSCAR liegt bei $ 0.00095849, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002628.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OSCAR im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um +2.61% und in den vergangenen 7 Tagen um +43.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gorbagana Daemon (OSCAR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 40.58K$ 40.58K $ 40.58K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 40.58K$ 40.58K $ 40.58K Umlaufangebot 999.90M 999.90M 999.90M Gesamtangebot 999,897,865.650565 999,897,865.650565 999,897,865.650565

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gorbagana Daemon beträgt $ 40.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OSCAR liegt bei 999.90M, das Gesamtangebot bei 999897865.650565. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 40.58K.