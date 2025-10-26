Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000516 $ 0.00000516 $ 0.00000516 24H Tief $ 0.00000524 $ 0.00000524 $ 0.00000524 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000516$ 0.00000516 $ 0.00000516 24H Hoch $ 0.00000524$ 0.00000524 $ 0.00000524 Allzeithoch $ 0.00009041$ 0.00009041 $ 0.00009041 Niedrigster Preis $ 0.00000491$ 0.00000491 $ 0.00000491 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.79% Preisänderung (7T) +2.45% Preisänderung (7T) +2.45%

Der Echtzeitpreis von Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) beträgt $0.00000519. In den letzten 24 Stunden wurde GOR/ACC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000516 und einem Höchstpreis von $ 0.00000524 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOR/ACC liegt bei $ 0.00009041, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000491.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOR/ACC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.79% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.19K$ 5.19K $ 5.19K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.19K$ 5.19K $ 5.19K Umlaufangebot 999.85M 999.85M 999.85M Gesamtangebot 999,851,596.583026 999,851,596.583026 999,851,596.583026

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gorbagana Acceleration beträgt $ 5.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOR/ACC liegt bei 999.85M, das Gesamtangebot bei 999851596.583026. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.19K.