Gorbagana Acceleration Preis (GOR/ACC)
-0.79%
+2.45%
+2.45%
Der Echtzeitpreis von Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) beträgt $0.00000519. In den letzten 24 Stunden wurde GOR/ACC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000516 und einem Höchstpreis von $ 0.00000524 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOR/ACC liegt bei $ 0.00009041, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000491.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOR/ACC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.79% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gorbagana Acceleration beträgt $ 5.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOR/ACC liegt bei 999.85M, das Gesamtangebot bei 999851596.583026. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.19K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Gorbagana Acceleration zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Gorbagana Acceleration zu USD bei $ -0.0000019973.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Gorbagana Acceleration zu USD bei $ -0.0000027852.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Gorbagana Acceleration zu USD bei $ -0.00000804249857561199.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|-0.79%
|30 Tage
|$ -0.0000019973
|-38.48%
|60 Tage
|$ -0.0000027852
|-53.66%
|90 Tage
|$ -0.00000804249857561199
|-60.77%
Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.
Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.
Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.
Das Verständnis der Tokenomics von Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GOR/ACC Token!
|Zeit (UTC+8)
|Art
|Information
|10-25 15:47:08
|Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
|10-25 13:34:16
|Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
|10-25 06:10:28
|Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
|10-24 21:49:00
|Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
|10-23 22:32:48
|Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
|10-23 15:34:02
|Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind
