Was ist Goons of Balatroon (GOB)

Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience.

Goons of Balatroon (GOB) Ressource Whitepaper Offizielle Website