gooncoin (GOONCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00001544 24H Hoch $ 0.00001567 Allzeithoch $ 0.0017408 Niedrigster Preis $ 0.00001432 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.27% Preisänderung (7T) +0.33%

Der Echtzeitpreis von gooncoin (GOONCOIN) beträgt $0.00001563. In den letzten 24 Stunden wurde GOONCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001544 und einem Höchstpreis von $ 0.00001567 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOONCOIN liegt bei $ 0.0017408, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001432.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOONCOIN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.27% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

gooncoin (GOONCOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.58K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.58K Umlaufangebot 996.64M Gesamtangebot 996,635,539.354288

Die aktuelle Marktkapitalisierung von gooncoin beträgt $ 15.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOONCOIN liegt bei 996.64M, das Gesamtangebot bei 996635539.354288. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.58K.