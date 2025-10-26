Gooey Guys (GOOEY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000545 $ 0.00000545 $ 0.00000545 24H Tief $ 0.00000567 $ 0.00000567 $ 0.00000567 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000545$ 0.00000545 $ 0.00000545 24H Hoch $ 0.00000567$ 0.00000567 $ 0.00000567 Allzeithoch $ 0.00037904$ 0.00037904 $ 0.00037904 Niedrigster Preis $ 0.00000521$ 0.00000521 $ 0.00000521 Preisänderung (1H) +0.12% Preisänderung (1T) +3.44% Preisänderung (7T) -2.89% Preisänderung (7T) -2.89%

Der Echtzeitpreis von Gooey Guys (GOOEY) beträgt $0.00000567. In den letzten 24 Stunden wurde GOOEY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000545 und einem Höchstpreis von $ 0.00000567 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOOEY liegt bei $ 0.00037904, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000521.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOOEY im letzten Stunde um +0.12%, in den letzten 24 Stunden um +3.44% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gooey Guys (GOOEY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gooey Guys beträgt $ 5.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOOEY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.67K.