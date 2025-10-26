Good Rudi (GOODRUDI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00002774 $ 0.00002774 $ 0.00002774 24H Tief $ 0.00003732 $ 0.00003732 $ 0.00003732 24H Hoch 24H Tief $ 0.00002774$ 0.00002774 $ 0.00002774 24H Hoch $ 0.00003732$ 0.00003732 $ 0.00003732 Allzeithoch $ 0.00096358$ 0.00096358 $ 0.00096358 Niedrigster Preis $ 0.00001806$ 0.00001806 $ 0.00001806 Preisänderung (1H) -0.23% Preisänderung (1T) -10.92% Preisänderung (7T) +52.44% Preisänderung (7T) +52.44%

Der Echtzeitpreis von Good Rudi (GOODRUDI) beträgt $0.00003046. In den letzten 24 Stunden wurde GOODRUDI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002774 und einem Höchstpreis von $ 0.00003732 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOODRUDI liegt bei $ 0.00096358, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001806.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOODRUDI im letzten Stunde um -0.23%, in den letzten 24 Stunden um -10.92% und in den vergangenen 7 Tagen um +52.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Good Rudi (GOODRUDI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 30.44K$ 30.44K $ 30.44K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 30.44K$ 30.44K $ 30.44K Umlaufangebot 999.53M 999.53M 999.53M Gesamtangebot 999,529,310.880211 999,529,310.880211 999,529,310.880211

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Good Rudi beträgt $ 30.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOODRUDI liegt bei 999.53M, das Gesamtangebot bei 999529310.880211. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 30.44K.