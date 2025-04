Was ist Good Martian (GM)

Good Martian is a meme-coin on the Solana blockchain with a heavy emphasis on its original art style. All of the artwork made for Good Martian is hand-drawn live on stream for holders to watch and interact with everyday. This integral part of the operation is what drives the project forward. With constant engagement and social outreach, Good Martian focuses on expanding its community whilst honoring the craft at which it is forged.

Good Martian (GM) Ressource Offizielle Website