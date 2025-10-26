Goliath (GOLIATH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00137047$ 0.00137047 $ 0.00137047 Niedrigster Preis $ 0.00000766$ 0.00000766 $ 0.00000766 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -3.74% Preisänderung (7T) -3.74%

Der Echtzeitpreis von Goliath (GOLIATH) beträgt $0.00000807. In den letzten 24 Stunden wurde GOLIATH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOLIATH liegt bei $ 0.00137047, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000766.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOLIATH im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -3.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Goliath (GOLIATH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K Umlaufangebot 999.57M 999.57M 999.57M Gesamtangebot 999,569,757.063864 999,569,757.063864 999,569,757.063864

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Goliath beträgt $ 8.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOLIATH liegt bei 999.57M, das Gesamtangebot bei 999569757.063864. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.07K.