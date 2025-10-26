Der Echtzeitpreis von Goldn beträgt heute 0.0010655 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GOLDN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GOLDN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Goldn beträgt heute 0.0010655 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GOLDN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GOLDN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Goldn Preis (GOLDN)

1 GOLDN zu USD Echtzeitpreis:

$0.0010655
$0.0010655
+3.00%1D
USD
Goldn (GOLDN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:34:46 (UTC+8)

Goldn (GOLDN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00096025
$ 0.00096025
24H Tief
$ 0.00106888
$ 0.00106888
24H Hoch

$ 0.00096025
$ 0.00096025

$ 0.00106888
$ 0.00106888

$ 0.00218317
$ 0.00218317

$ 0.00096025
$ 0.00096025

+1.82%

+3.09%

+4.04%

+4.04%

Der Echtzeitpreis von Goldn (GOLDN) beträgt $0.0010655. In den letzten 24 Stunden wurde GOLDN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00096025 und einem Höchstpreis von $ 0.00106888 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOLDN liegt bei $ 0.00218317, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00096025.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOLDN im letzten Stunde um +1.82%, in den letzten 24 Stunden um +3.09% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Goldn (GOLDN) Marktinformationen

$ 14.92M
$ 14.92M

--
--

$ 14.92M
$ 14.92M

14.00B
14.00B

14,000,000,000.0
14,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Goldn beträgt $ 14.92M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOLDN liegt bei 14.00B, das Gesamtangebot bei 14000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.92M.

Goldn (GOLDN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Goldn zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Goldn zu USD bei $ -0.0001071911.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Goldn zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Goldn zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+3.09%
30 Tage$ -0.0001071911-10.06%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Goldn (GOLDN)

We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.

We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.

Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.

Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Goldn (GOLDN) Ressource

Goldn-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Goldn (GOLDN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Goldn-(GOLDN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Goldn zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Goldn-Preisprognose an!

GOLDN zu lokalen Währungen

Goldn (GOLDN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Goldn (GOLDN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GOLDN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Goldn (GOLDN)

Wie viel ist Goldn (GOLDN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GOLDN in USD beträgt 0.0010655 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GOLDN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GOLDN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0010655. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Goldn?
Die Marktkapitalisierung von GOLDN beträgt $ 14.92M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GOLDN?
Das Umlaufangebot von GOLDN beträgt 14.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GOLDN?
GOLDN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00218317 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GOLDN?
GOLDN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00096025 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GOLDN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GOLDN beträgt -- USD.
Wird GOLDN dieses Jahr noch steigen?
GOLDN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GOLDN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:34:46 (UTC+8)

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$112,230.93

$3,976.50

$0.05366

$6.3200

$194.73

$112,230.93

$3,976.50

$2.6288

$194.73

$0.19847

$0.00000

$0.3826

$0.000000000000086

$0.050323

$0.1815

$0.3826

$0.0000000000000000000224

$0.000000000000000011050

$0.15338

$0.113498

