Goldn (GOLDN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00096025 $ 0.00096025 $ 0.00096025 24H Tief $ 0.00106888 $ 0.00106888 $ 0.00106888 24H Hoch 24H Tief $ 0.00096025$ 0.00096025 $ 0.00096025 24H Hoch $ 0.00106888$ 0.00106888 $ 0.00106888 Allzeithoch $ 0.00218317$ 0.00218317 $ 0.00218317 Niedrigster Preis $ 0.00096025$ 0.00096025 $ 0.00096025 Preisänderung (1H) +1.82% Preisänderung (1T) +3.09% Preisänderung (7T) +4.04% Preisänderung (7T) +4.04%

Der Echtzeitpreis von Goldn (GOLDN) beträgt $0.0010655. In den letzten 24 Stunden wurde GOLDN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00096025 und einem Höchstpreis von $ 0.00106888 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOLDN liegt bei $ 0.00218317, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00096025.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOLDN im letzten Stunde um +1.82%, in den letzten 24 Stunden um +3.09% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Goldn (GOLDN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.92M$ 14.92M $ 14.92M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.92M$ 14.92M $ 14.92M Umlaufangebot 14.00B 14.00B 14.00B Gesamtangebot 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Goldn beträgt $ 14.92M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOLDN liegt bei 14.00B, das Gesamtangebot bei 14000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.92M.