GoldenCat (CATS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00001058$ 0.00001058 $ 0.00001058 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.69% Preisänderung (1T) +1.88% Preisänderung (7T) +2.95% Preisänderung (7T) +2.95%

Der Echtzeitpreis von GoldenCat (CATS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CATS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CATS liegt bei $ 0.00001058, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CATS im letzten Stunde um +0.69%, in den letzten 24 Stunden um +1.88% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GoldenCat (CATS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 105.79K$ 105.79K $ 105.79K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 105.79K$ 105.79K $ 105.79K Umlaufangebot 690.69B 690.69B 690.69B Gesamtangebot 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GoldenCat beträgt $ 105.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CATS liegt bei 690.69B, das Gesamtangebot bei 690689999999.9999. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 105.79K.