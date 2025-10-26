Golden Donkey (GDK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00011165 $ 0.00011165 $ 0.00011165 24H Tief $ 0.00011992 $ 0.00011992 $ 0.00011992 24H Hoch 24H Tief $ 0.00011165$ 0.00011165 $ 0.00011165 24H Hoch $ 0.00011992$ 0.00011992 $ 0.00011992 Allzeithoch $ 0.00012136$ 0.00012136 $ 0.00012136 Niedrigster Preis $ 0.0000462$ 0.0000462 $ 0.0000462 Preisänderung (1H) -1.04% Preisänderung (1T) +3.61% Preisänderung (7T) +40.51% Preisänderung (7T) +40.51%

Der Echtzeitpreis von Golden Donkey (GDK) beträgt $0.00011833. In den letzten 24 Stunden wurde GDK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00011165 und einem Höchstpreis von $ 0.00011992 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GDK liegt bei $ 0.00012136, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000462.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GDK im letzten Stunde um -1.04%, in den letzten 24 Stunden um +3.61% und in den vergangenen 7 Tagen um +40.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Golden Donkey (GDK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Umlaufangebot 10.00B 10.00B 10.00B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Golden Donkey beträgt $ 1.18M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GDK liegt bei 10.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.18M.