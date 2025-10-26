GoHost (GOHOST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0053827 24H Tief $ 0.00541112 24H Hoch Allzeithoch $ 0.164158 Niedrigster Preis $ 0.00529675 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.22% Preisänderung (7T) -18.14%

Der Echtzeitpreis von GoHost (GOHOST) beträgt $0.00539397. In den letzten 24 Stunden wurde GOHOST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0053827 und einem Höchstpreis von $ 0.00541112 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOHOST liegt bei $ 0.164158, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00529675.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOHOST im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.22% und in den vergangenen 7 Tagen um -18.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GoHost (GOHOST) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.39K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.39K Umlaufangebot 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GoHost beträgt $ 5.39K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOHOST liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.39K.