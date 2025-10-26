Der Echtzeitpreis von God The Dog beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GOD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GOD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von God The Dog beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GOD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GOD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

God The Dog Preis (GOD)

1 GOD zu USD Echtzeitpreis:

$0.00087913
$0.00087913$0.00087913
-3.60%1D
USD
God The Dog (GOD) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:56:56 (UTC+8)

God The Dog (GOD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00932323
$ 0.00932323$ 0.00932323

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-3.19%

-40.36%

-40.36%

Der Echtzeitpreis von God The Dog (GOD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde GOD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOD liegt bei $ 0.00932323, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOD im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um -3.19% und in den vergangenen 7 Tagen um -40.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

God The Dog (GOD) Marktinformationen

$ 871.51K
$ 871.51K$ 871.51K

--
----

$ 871.51K
$ 871.51K$ 871.51K

991.33M
991.33M 991.33M

991,326,303.3210633
991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Die aktuelle Marktkapitalisierung von God The Dog beträgt $ 871.51K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOD liegt bei 991.33M, das Gesamtangebot bei 991326303.3210633. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 871.51K.

God The Dog (GOD)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von God The Dog zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von God The Dog zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von God The Dog zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von God The Dog zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-3.19%
30 Tage$ 0-55.00%
60 Tage$ 0-87.13%
90 Tage$ 0--

Was ist God The Dog (GOD)

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt.

God The Dog (GOD) Ressource

God The Dog-Preisprognose (USD)

Wie viel wird God The Dog (GOD) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre God The Dog-(GOD)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für God The Dog zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die God The Dog-Preisprognose an!

GOD zu lokalen Währungen

God The Dog (GOD) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von God The Dog (GOD) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GOD Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu God The Dog (GOD)

Wie viel ist God The Dog (GOD) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GOD in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GOD-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GOD-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von God The Dog?
Die Marktkapitalisierung von GOD beträgt $ 871.51K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GOD?
Das Umlaufangebot von GOD beträgt 991.33M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GOD?
GOD erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00932323 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GOD?
GOD verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GOD?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GOD beträgt -- USD.
Wird GOD dieses Jahr noch steigen?
GOD könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GOD-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

