God The Dog (GOD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00932323$ 0.00932323 $ 0.00932323 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) -3.19% Preisänderung (7T) -40.36% Preisänderung (7T) -40.36%

Der Echtzeitpreis von God The Dog (GOD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde GOD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOD liegt bei $ 0.00932323, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOD im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um -3.19% und in den vergangenen 7 Tagen um -40.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

God The Dog (GOD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 871.51K$ 871.51K $ 871.51K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 871.51K$ 871.51K $ 871.51K Umlaufangebot 991.33M 991.33M 991.33M Gesamtangebot 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Die aktuelle Marktkapitalisierung von God The Dog beträgt $ 871.51K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOD liegt bei 991.33M, das Gesamtangebot bei 991326303.3210633. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 871.51K.