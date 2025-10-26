Der Echtzeitpreis von Go Rest Offline beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GROF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GROF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Go Rest Offline beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GROF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GROF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Go Rest Offline Preis (GROF)

Nicht aufgelistet

1 GROF zu USD Echtzeitpreis:

$0.00015694
+0.50%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Go Rest Offline (GROF) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:47:44 (UTC+8)

Go Rest Offline (GROF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
24H Tief
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0
$ 0.0059774
$ 0
+1.14%

+1.07%

+2.22%

+2.22%

Der Echtzeitpreis von Go Rest Offline (GROF) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde GROF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GROF liegt bei $ 0.0059774, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GROF im letzten Stunde um +1.14%, in den letzten 24 Stunden um +1.07% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Go Rest Offline (GROF) Marktinformationen

$ 117.32K
--
$ 156.94K
747.53M
999,974,691.581189
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Go Rest Offline beträgt $ 117.32K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GROF liegt bei 747.53M, das Gesamtangebot bei 999974691.581189. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 156.94K.

Go Rest Offline (GROF)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Go Rest Offline zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Go Rest Offline zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Go Rest Offline zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Go Rest Offline zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.07%
30 Tage$ 0-45.84%
60 Tage$ 0-84.54%
90 Tage$ 0--

Was ist Go Rest Offline (GROF)

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Go Rest Offline (GROF) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Go Rest Offline-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Go Rest Offline (GROF) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Go Rest Offline-(GROF)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Go Rest Offline zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Go Rest Offline-Preisprognose an!

GROF zu lokalen Währungen

Go Rest Offline (GROF) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Go Rest Offline (GROF) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GROF Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Go Rest Offline (GROF)

Wie viel ist Go Rest Offline (GROF) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GROF in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GROF-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GROF-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Go Rest Offline?
Die Marktkapitalisierung von GROF beträgt $ 117.32K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GROF?
Das Umlaufangebot von GROF beträgt 747.53M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GROF?
GROF erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0059774 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GROF?
GROF verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GROF?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GROF beträgt -- USD.
Wird GROF dieses Jahr noch steigen?
GROF könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GROF-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Go Rest Offline (GROF) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

