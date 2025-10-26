Go Rest Offline (GROF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0059774$ 0.0059774 $ 0.0059774 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.14% Preisänderung (1T) +1.07% Preisänderung (7T) +2.22% Preisänderung (7T) +2.22%

Der Echtzeitpreis von Go Rest Offline (GROF) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde GROF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GROF liegt bei $ 0.0059774, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GROF im letzten Stunde um +1.14%, in den letzten 24 Stunden um +1.07% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Go Rest Offline (GROF) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 117.32K$ 117.32K $ 117.32K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 156.94K$ 156.94K $ 156.94K Umlaufangebot 747.53M 747.53M 747.53M Gesamtangebot 999,974,691.581189 999,974,691.581189 999,974,691.581189

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Go Rest Offline beträgt $ 117.32K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GROF liegt bei 747.53M, das Gesamtangebot bei 999974691.581189. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 156.94K.