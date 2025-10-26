GMEOW (GMEOW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01568968 $ 0.01568968 $ 0.01568968 24H Tief $ 0.01659313 $ 0.01659313 $ 0.01659313 24H Hoch 24H Tief $ 0.01568968$ 0.01568968 $ 0.01568968 24H Hoch $ 0.01659313$ 0.01659313 $ 0.01659313 Allzeithoch $ 0.038489$ 0.038489 $ 0.038489 Niedrigster Preis $ 0.01047753$ 0.01047753 $ 0.01047753 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +5.17% Preisänderung (7T) +54.97% Preisänderung (7T) +54.97%

Der Echtzeitpreis von GMEOW (GMEOW) beträgt $0.01659594. In den letzten 24 Stunden wurde GMEOW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01568968 und einem Höchstpreis von $ 0.01659313 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GMEOW liegt bei $ 0.038489, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01047753.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GMEOW im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +5.17% und in den vergangenen 7 Tagen um +54.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GMEOW (GMEOW) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.53M$ 16.53M $ 16.53M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.53M$ 16.53M $ 16.53M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GMEOW beträgt $ 16.53M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GMEOW liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.53M.