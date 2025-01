Was ist GlobalChainZ (GCZ)

GlobalChainZ is a fully operational decentralized supercomputing network. GlobalChainZ connects non-interoperable networks utilizing its own off-chain protocol to overcome current scalability issues of blockchains to directly challenge the entrenched oligopoly dominating cloud computing.

GlobalChainZ (GCZ) Ressource Offizielle Website