GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000358 $ 0.0000358 $ 0.0000358 24H Tief $ 0.00003746 $ 0.00003746 $ 0.00003746 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000358$ 0.0000358 $ 0.0000358 24H Hoch $ 0.00003746$ 0.00003746 $ 0.00003746 Allzeithoch $ 0.00092394$ 0.00092394 $ 0.00092394 Niedrigster Preis $ 0.00003279$ 0.00003279 $ 0.00003279 Preisänderung (1H) -0.07% Preisänderung (1T) +2.21% Preisänderung (7T) -22.90% Preisänderung (7T) -22.90%

Der Echtzeitpreis von GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) beträgt $0.00003723. In den letzten 24 Stunden wurde M2 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000358 und einem Höchstpreis von $ 0.00003746 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von M2 liegt bei $ 0.00092394, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003279.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich M2 im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um +2.21% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 37.23K$ 37.23K $ 37.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 37.23K$ 37.23K $ 37.23K Umlaufangebot 999.83M 999.83M 999.83M Gesamtangebot 999,827,818.392363 999,827,818.392363 999,827,818.392363

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GLOBAL MONEY SUPPLY beträgt $ 37.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von M2 liegt bei 999.83M, das Gesamtangebot bei 999827818.392363. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 37.23K.