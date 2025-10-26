Der Echtzeitpreis von GLOBAL MONEY SUPPLY beträgt heute 0.00003723 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum M2-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den M2-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von GLOBAL MONEY SUPPLY beträgt heute 0.00003723 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum M2-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den M2-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

+2.10%
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:53:51 (UTC+8)

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0000358
$ 0.0000358
24H Tief
$ 0.00003746
$ 0.00003746
24H Hoch

$ 0.0000358
$ 0.0000358

$ 0.00003746
$ 0.00003746

$ 0.00092394
$ 0.00092394

$ 0.00003279
$ 0.00003279

-0.07%

+2.21%

-22.90%

-22.90%

Der Echtzeitpreis von GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) beträgt $0.00003723. In den letzten 24 Stunden wurde M2 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000358 und einem Höchstpreis von $ 0.00003746 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von M2 liegt bei $ 0.00092394, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003279.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich M2 im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um +2.21% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Marktinformationen

$ 37.23K
$ 37.23K

--
--

$ 37.23K
$ 37.23K

999.83M
999.83M

999,827,818.392363
999,827,818.392363

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GLOBAL MONEY SUPPLY beträgt $ 37.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von M2 liegt bei 999.83M, das Gesamtangebot bei 999827818.392363. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 37.23K.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von GLOBAL MONEY SUPPLY zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von GLOBAL MONEY SUPPLY zu USD bei $ -0.0000161708.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von GLOBAL MONEY SUPPLY zu USD bei $ -0.0000335142.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von GLOBAL MONEY SUPPLY zu USD bei $ -0.0004571146809133397.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.21%
30 Tage$ -0.0000161708-43.43%
60 Tage$ -0.0000335142-90.01%
90 Tage$ -0.0004571146809133397-92.46%

Was ist GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

The M2 token on Solana is a powerful cryptographic technology encompassing the world's global money supply at any given time.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

GLOBAL MONEY SUPPLY-Preisprognose (USD)

Wie viel wird GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre GLOBAL MONEY SUPPLY-(M2)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für GLOBAL MONEY SUPPLY zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die GLOBAL MONEY SUPPLY-Preisprognose an!

M2 zu lokalen Währungen

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von M2 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Wie viel ist GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) heute wert?
Der Echtzeitpreis von M2 in USD beträgt 0.00003723 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle M2-zu-USD-Preis?
Der aktuelle M2-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00003723. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GLOBAL MONEY SUPPLY?
Die Marktkapitalisierung von M2 beträgt $ 37.23K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von M2?
Das Umlaufangebot von M2 beträgt 999.83M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von M2?
M2 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00092394 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von M2?
M2 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00003279 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von M2?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für M2 beträgt -- USD.
Wird M2 dieses Jahr noch steigen?
M2 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die M2-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:53:51 (UTC+8)

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

$113,539.62

$4,071.36

$0.04868

$6.3605

$197.81

$4,071.36

$113,539.62

$2.6387

$197.81

$0.20224

$0.00000

$0.00000

$0.3180

$0.000000000000086

$0.052849

$0.3180

$0.2865

$0.13520

$0.114524

$0.03209

