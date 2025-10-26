Gloat (GLOAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00019182$ 0.00019182 $ 0.00019182 Niedrigster Preis $ 0.00000571$ 0.00000571 $ 0.00000571 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +1.98% Preisänderung (7T) +1.98%

Der Echtzeitpreis von Gloat (GLOAT) beträgt $0.00000631. In den letzten 24 Stunden wurde GLOAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GLOAT liegt bei $ 0.00019182, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000571.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GLOAT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +1.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gloat (GLOAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.31K$ 6.31K $ 6.31K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.31K$ 6.31K $ 6.31K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gloat beträgt $ 6.31K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GLOAT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.31K.