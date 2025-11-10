Glif Staked ICNT (STICNT) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Glif Staked ICNT (STICNT), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:51:26 (UTC+8)
Glif Staked ICNT (STICNT) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Glif Staked ICNT (STICNT), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 407.01K
Gesamtangebot:
$ 1.39M
Umlaufangebot:
$ 1.39M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 421.96K
Allzeithoch:
$ 0.446536
Allzeittief:
$ 0.264716
Aktueller Preis:
$ 0.303561
Glif Staked ICNT (STICNT)-Informationen

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

Offizielle Website:
https://icn.glif.io/en

Glif Staked ICNT (STICNT) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Glif Staked ICNT (STICNT) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von STICNT-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele STICNT-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von STICNT verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des STICNT -Tokens!

STICNT Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich STICNT entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose STICNT kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

