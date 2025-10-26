Glif Staked ICNT (STICNT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.446536$ 0.446536 $ 0.446536 Niedrigster Preis $ 0.264716$ 0.264716 $ 0.264716 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Glif Staked ICNT (STICNT) beträgt $0.303561. In den letzten 24 Stunden wurde STICNT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STICNT liegt bei $ 0.446536, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.264716.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STICNT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Glif Staked ICNT (STICNT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 429.84K$ 429.84K $ 429.84K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 429.84K$ 429.84K $ 429.84K Umlaufangebot 1.42M 1.42M 1.42M Gesamtangebot 1,415,996.300561446 1,415,996.300561446 1,415,996.300561446

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Glif Staked ICNT beträgt $ 429.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STICNT liegt bei 1.42M, das Gesamtangebot bei 1415996.300561446. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 429.84K.