Glidr (GLIDR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24H Tief $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24H Hoch 24H Tief $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24H Hoch $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Allzeithoch $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Niedrigster Preis $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 Preisänderung (1H) -0.48% Preisänderung (1T) +0.26% Preisänderung (7T) +0.45% Preisänderung (7T) +0.45%

Der Echtzeitpreis von Glidr (GLIDR) beträgt $1.16. In den letzten 24 Stunden wurde GLIDR zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.16 und einem Höchstpreis von $ 1.19 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GLIDR liegt bei $ 1.24, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.083.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GLIDR im letzten Stunde um -0.48%, in den letzten 24 Stunden um +0.26% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Glidr (GLIDR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 32.50M$ 32.50M $ 32.50M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 116.26M$ 116.26M $ 116.26M Umlaufangebot 27.96M 27.96M 27.96M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Glidr beträgt $ 32.50M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GLIDR liegt bei 27.96M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 116.26M.