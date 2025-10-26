Ging Gong Kaew (GGK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00224676$ 0.00224676 $ 0.00224676 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.49% Preisänderung (1T) -5.00% Preisänderung (7T) +11.48% Preisänderung (7T) +11.48%

Der Echtzeitpreis von Ging Gong Kaew (GGK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde GGK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GGK liegt bei $ 0.00224676, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GGK im letzten Stunde um +0.49%, in den letzten 24 Stunden um -5.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.48% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ging Gong Kaew (GGK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 112.74K$ 112.74K $ 112.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 112.74K$ 112.74K $ 112.74K Umlaufangebot 999.84M 999.84M 999.84M Gesamtangebot 999,842,322.433915 999,842,322.433915 999,842,322.433915

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ging Gong Kaew beträgt $ 112.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GGK liegt bei 999.84M, das Gesamtangebot bei 999842322.433915. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 112.74K.