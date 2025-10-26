Giko Cat (GIKO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.199039 $ 0.199039 $ 0.199039 24H Tief $ 0.210939 $ 0.210939 $ 0.210939 24H Hoch 24H Tief $ 0.199039$ 0.199039 $ 0.199039 24H Hoch $ 0.210939$ 0.210939 $ 0.210939 Allzeithoch $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 Niedrigster Preis $ 0.186777$ 0.186777 $ 0.186777 Preisänderung (1H) -0.70% Preisänderung (1T) +1.39% Preisänderung (7T) +2.87% Preisänderung (7T) +2.87%

Der Echtzeitpreis von Giko Cat (GIKO) beträgt $0.206751. In den letzten 24 Stunden wurde GIKO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.199039 und einem Höchstpreis von $ 0.210939 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GIKO liegt bei $ 6.95, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.186777.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GIKO im letzten Stunde um -0.70%, in den letzten 24 Stunden um +1.39% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Giko Cat (GIKO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Umlaufangebot 10.00M 10.00M 10.00M Gesamtangebot 9,999,192.712835401 9,999,192.712835401 9,999,192.712835401

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Giko Cat beträgt $ 2.07M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GIKO liegt bei 10.00M, das Gesamtangebot bei 9999192.712835401. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.07M.