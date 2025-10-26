Gifts Strategy (GIFTSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00227795 $ 0.00227795 $ 0.00227795 24H Tief $ 0.00312506 $ 0.00312506 $ 0.00312506 24H Hoch 24H Tief $ 0.00227795$ 0.00227795 $ 0.00227795 24H Hoch $ 0.00312506$ 0.00312506 $ 0.00312506 Allzeithoch $ 0.00692033$ 0.00692033 $ 0.00692033 Niedrigster Preis $ 0.00037459$ 0.00037459 $ 0.00037459 Preisänderung (1H) -0.03% Preisänderung (1T) +34.26% Preisänderung (7T) +25.98% Preisänderung (7T) +25.98%

Der Echtzeitpreis von Gifts Strategy (GIFTSTR) beträgt $0.00308762. In den letzten 24 Stunden wurde GIFTSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00227795 und einem Höchstpreis von $ 0.00312506 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GIFTSTR liegt bei $ 0.00692033, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00037459.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GIFTSTR im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um +34.26% und in den vergangenen 7 Tagen um +25.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gifts Strategy (GIFTSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 282.47K$ 282.47K $ 282.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 298.31K$ 298.31K $ 298.31K Umlaufangebot 91.48M 91.48M 91.48M Gesamtangebot 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gifts Strategy beträgt $ 282.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GIFTSTR liegt bei 91.48M, das Gesamtangebot bei 96613869.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 298.31K.