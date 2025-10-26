GetTheGirl (GTG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0005007 $ 0.0005007 $ 0.0005007 24H Tief $ 0.00052005 $ 0.00052005 $ 0.00052005 24H Hoch 24H Tief $ 0.0005007$ 0.0005007 $ 0.0005007 24H Hoch $ 0.00052005$ 0.00052005 $ 0.00052005 Allzeithoch $ 0.00128154$ 0.00128154 $ 0.00128154 Niedrigster Preis $ 0.0002285$ 0.0002285 $ 0.0002285 Preisänderung (1H) +0.54% Preisänderung (1T) +3.19% Preisänderung (7T) -2.51% Preisänderung (7T) -2.51%

Der Echtzeitpreis von GetTheGirl (GTG) beträgt $0.00052082. In den letzten 24 Stunden wurde GTG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0005007 und einem Höchstpreis von $ 0.00052005 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GTG liegt bei $ 0.00128154, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0002285.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GTG im letzten Stunde um +0.54%, in den letzten 24 Stunden um +3.19% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GetTheGirl (GTG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 429.00K$ 429.00K $ 429.00K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 429.00K$ 429.00K $ 429.00K Umlaufangebot 823.71M 823.71M 823.71M Gesamtangebot 823,713,514.237148 823,713,514.237148 823,713,514.237148

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GetTheGirl beträgt $ 429.00K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GTG liegt bei 823.71M, das Gesamtangebot bei 823713514.237148. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 429.00K.