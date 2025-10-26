Get Rich or Die Trying (GRODT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00222683 $ 0.00222683 $ 0.00222683 24H Tief $ 0.00255468 $ 0.00255468 $ 0.00255468 24H Hoch 24H Tief $ 0.00222683$ 0.00222683 $ 0.00222683 24H Hoch $ 0.00255468$ 0.00255468 $ 0.00255468 Allzeithoch $ 0.00588249$ 0.00588249 $ 0.00588249 Niedrigster Preis $ 0.00183633$ 0.00183633 $ 0.00183633 Preisänderung (1H) -0.77% Preisänderung (1T) -6.62% Preisänderung (7T) -10.75% Preisänderung (7T) -10.75%

Der Echtzeitpreis von Get Rich or Die Trying (GRODT) beträgt $0.00224093. In den letzten 24 Stunden wurde GRODT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00222683 und einem Höchstpreis von $ 0.00255468 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GRODT liegt bei $ 0.00588249, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00183633.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GRODT im letzten Stunde um -0.77%, in den letzten 24 Stunden um -6.62% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Get Rich or Die Trying beträgt $ 2.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GRODT liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999998.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.24M.