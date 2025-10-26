Get Out Frog (GOF) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Get Out Frog (GOF) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde GOF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOF liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOF im letzten Stunde um +0.86%, in den letzten 24 Stunden um +3.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.76% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Get Out Frog (GOF) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 22.83K$ 22.83K $ 22.83K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 22.83K$ 22.83K $ 22.83K Umlaufangebot 975.00T 975.00T 975.00T Gesamtangebot 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Get Out Frog beträgt $ 22.83K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOF liegt bei 975.00T, das Gesamtangebot bei 975000000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.83K.