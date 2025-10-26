Get Bagged (BAGGED) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001396 $ 0.00001396 $ 0.00001396 24H Tief $ 0.00001966 $ 0.00001966 $ 0.00001966 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001396$ 0.00001396 $ 0.00001396 24H Hoch $ 0.00001966$ 0.00001966 $ 0.00001966 Allzeithoch $ 0.00032414$ 0.00032414 $ 0.00032414 Niedrigster Preis $ 0.00000721$ 0.00000721 $ 0.00000721 Preisänderung (1H) -0.37% Preisänderung (1T) -1.45% Preisänderung (7T) +53.10% Preisänderung (7T) +53.10%

Der Echtzeitpreis von Get Bagged (BAGGED) beträgt $0.00001563. In den letzten 24 Stunden wurde BAGGED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001396 und einem Höchstpreis von $ 0.00001966 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BAGGED liegt bei $ 0.00032414, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000721.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BAGGED im letzten Stunde um -0.37%, in den letzten 24 Stunden um -1.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +53.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Get Bagged (BAGGED) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Umlaufangebot 999.80M 999.80M 999.80M Gesamtangebot 999,800,313.2714632 999,800,313.2714632 999,800,313.2714632

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Get Bagged beträgt $ 15.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BAGGED liegt bei 999.80M, das Gesamtangebot bei 999800313.2714632. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.63K.