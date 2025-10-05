Germinal (GERM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00003102$ 0.00003102 $ 0.00003102 Niedrigster Preis $ 0.00000697$ 0.00000697 $ 0.00000697 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +4.13% Preisänderung (7T) +4.13%

Der Echtzeitpreis von Germinal (GERM) beträgt $0.00000863. In den letzten 24 Stunden wurde GERM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GERM liegt bei $ 0.00003102, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000697.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GERM im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +4.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Germinal (GERM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K Umlaufangebot 999.02M 999.02M 999.02M Gesamtangebot 999,024,561.260988 999,024,561.260988 999,024,561.260988

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Germinal beträgt $ 8.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GERM liegt bei 999.02M, das Gesamtangebot bei 999024561.260988. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.62K.