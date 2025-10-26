General Impressions (GEN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.060835$ 0.060835 $ 0.060835 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.62% Preisänderung (1T) -6.53% Preisänderung (7T) -1.72% Preisänderung (7T) -1.72%

Der Echtzeitpreis von General Impressions (GEN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde GEN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GEN liegt bei $ 0.060835, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GEN im letzten Stunde um +0.62%, in den letzten 24 Stunden um -6.53% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

General Impressions (GEN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.47K$ 11.47K $ 11.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.47K$ 11.47K $ 11.47K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von General Impressions beträgt $ 11.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GEN liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.47K.