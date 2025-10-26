Gen Z Quant (QUANT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00045503 24H Hoch $ 0.00051163 Allzeithoch $ 0.06486 Niedrigster Preis $ 0.00040358 Preisänderung (1H) +0.61% Preisänderung (1T) -9.33% Preisänderung (7T) -1.17%

Der Echtzeitpreis von Gen Z Quant (QUANT) beträgt $0.00045871. In den letzten 24 Stunden wurde QUANT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00045503 und einem Höchstpreis von $ 0.00051163 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QUANT liegt bei $ 0.06486, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00040358.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QUANT im letzten Stunde um +0.61%, in den letzten 24 Stunden um -9.33% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gen Z Quant (QUANT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 458.62K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 458.62K Umlaufangebot 999.82M Gesamtangebot 999,815,104.865853

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gen Z Quant beträgt $ 458.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QUANT liegt bei 999.82M, das Gesamtangebot bei 999815104.865853. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 458.62K.