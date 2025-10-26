GEI BEAR (GEI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00352322 24H Hoch $ 0.00398917 Allzeithoch $ 0.00821529 Niedrigster Preis $ 0.00139935 Preisänderung (1H) -0.24% Preisänderung (1T) -8.93% Preisänderung (7T) +34.89%

Der Echtzeitpreis von GEI BEAR (GEI) beträgt $0.00354517. In den letzten 24 Stunden wurde GEI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00352322 und einem Höchstpreis von $ 0.00398917 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GEI liegt bei $ 0.00821529, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00139935.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GEI im letzten Stunde um -0.24%, in den letzten 24 Stunden um -8.93% und in den vergangenen 7 Tagen um +34.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GEI BEAR (GEI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 245.70K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 245.70K Umlaufangebot 69.42M Gesamtangebot 69,420,539.8469265

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GEI BEAR beträgt $ 245.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GEI liegt bei 69.42M, das Gesamtangebot bei 69420539.8469265. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 245.70K.