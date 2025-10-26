Der Echtzeitpreis von GEI BEAR beträgt heute 0.00354517 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GEI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GEI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von GEI BEAR beträgt heute 0.00354517 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GEI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GEI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

GEI BEAR Logo

GEI BEAR Preis (GEI)

Nicht aufgelistet

1 GEI zu USD Echtzeitpreis:

$0.00354517
$0.00354517$0.00354517
-8.90%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
GEI BEAR (GEI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:53:18 (UTC+8)

GEI BEAR (GEI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00352322
$ 0.00352322$ 0.00352322
24H Tief
$ 0.00398917
$ 0.00398917$ 0.00398917
24H Hoch

$ 0.00352322
$ 0.00352322$ 0.00352322

$ 0.00398917
$ 0.00398917$ 0.00398917

$ 0.00821529
$ 0.00821529$ 0.00821529

$ 0.00139935
$ 0.00139935$ 0.00139935

-0.24%

-8.93%

+34.89%

+34.89%

Der Echtzeitpreis von GEI BEAR (GEI) beträgt $0.00354517. In den letzten 24 Stunden wurde GEI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00352322 und einem Höchstpreis von $ 0.00398917 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GEI liegt bei $ 0.00821529, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00139935.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GEI im letzten Stunde um -0.24%, in den letzten 24 Stunden um -8.93% und in den vergangenen 7 Tagen um +34.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GEI BEAR (GEI) Marktinformationen

$ 245.70K
$ 245.70K$ 245.70K

--
----

$ 245.70K
$ 245.70K$ 245.70K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,539.8469265
69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GEI BEAR beträgt $ 245.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GEI liegt bei 69.42M, das Gesamtangebot bei 69420539.8469265. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 245.70K.

GEI BEAR (GEI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von GEI BEAR zu USD bei $ -0.000347725979323743.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von GEI BEAR zu USD bei $ +0.0024847632.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von GEI BEAR zu USD bei $ +0.0008775121.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von GEI BEAR zu USD bei $ -0.001747377981270424.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000347725979323743-8.93%
30 Tage$ +0.0024847632+70.09%
60 Tage$ +0.0008775121+24.75%
90 Tage$ -0.001747377981270424-33.01%

Was ist GEI BEAR (GEI)

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.

GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.

The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.

Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.

The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.

Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.

Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

GEI BEAR (GEI) Ressource

Offizielle Website

GEI BEAR-Preisprognose (USD)

Wie viel wird GEI BEAR (GEI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre GEI BEAR-(GEI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für GEI BEAR zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die GEI BEAR-Preisprognose an!

GEI zu lokalen Währungen

GEI BEAR (GEI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von GEI BEAR (GEI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GEI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu GEI BEAR (GEI)

Wie viel ist GEI BEAR (GEI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GEI in USD beträgt 0.00354517 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GEI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GEI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00354517. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GEI BEAR?
Die Marktkapitalisierung von GEI beträgt $ 245.70K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GEI?
Das Umlaufangebot von GEI beträgt 69.42M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GEI?
GEI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00821529 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GEI?
GEI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00139935 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GEI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GEI beträgt -- USD.
Wird GEI dieses Jahr noch steigen?
GEI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GEI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:53:18 (UTC+8)

GEI BEAR (GEI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

