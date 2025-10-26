Geez PNutz (PNUTZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.311527 $ 0.311527 $ 0.311527 24H Tief $ 0.359165 $ 0.359165 $ 0.359165 24H Hoch 24H Tief $ 0.311527$ 0.311527 $ 0.311527 24H Hoch $ 0.359165$ 0.359165 $ 0.359165 Allzeithoch $ 0.674176$ 0.674176 $ 0.674176 Niedrigster Preis $ 0.129475$ 0.129475 $ 0.129475 Preisänderung (1H) +0.20% Preisänderung (1T) -2.25% Preisänderung (7T) -5.80% Preisänderung (7T) -5.80%

Der Echtzeitpreis von Geez PNutz (PNUTZ) beträgt $0.315409. In den letzten 24 Stunden wurde PNUTZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.311527 und einem Höchstpreis von $ 0.359165 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PNUTZ liegt bei $ 0.674176, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.129475.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PNUTZ im letzten Stunde um +0.20%, in den letzten 24 Stunden um -2.25% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Geez PNutz (PNUTZ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 128.37K$ 128.37K $ 128.37K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 128.37K$ 128.37K $ 128.37K Umlaufangebot 407.00K 407.00K 407.00K Gesamtangebot 407,000.0 407,000.0 407,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Geez PNutz beträgt $ 128.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PNUTZ liegt bei 407.00K, das Gesamtangebot bei 407000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 128.37K.