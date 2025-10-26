GarudaX (GRDX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00438808 $ 0.00438808 $ 0.00438808 24H Tief $ 0.00474389 $ 0.00474389 $ 0.00474389 24H Hoch 24H Tief $ 0.00438808$ 0.00438808 $ 0.00438808 24H Hoch $ 0.00474389$ 0.00474389 $ 0.00474389 Allzeithoch $ 0.00593594$ 0.00593594 $ 0.00593594 Niedrigster Preis $ 0.00183371$ 0.00183371 $ 0.00183371 Preisänderung (1H) -0.09% Preisänderung (1T) +7.71% Preisänderung (7T) +12.73% Preisänderung (7T) +12.73%

Der Echtzeitpreis von GarudaX (GRDX) beträgt $0.00472634. In den letzten 24 Stunden wurde GRDX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00438808 und einem Höchstpreis von $ 0.00474389 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GRDX liegt bei $ 0.00593594, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00183371.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GRDX im letzten Stunde um -0.09%, in den letzten 24 Stunden um +7.71% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GarudaX (GRDX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 203.44K$ 203.44K $ 203.44K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 450.48K$ 450.48K $ 450.48K Umlaufangebot 43.05M 43.05M 43.05M Gesamtangebot 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GarudaX beträgt $ 203.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GRDX liegt bei 43.05M, das Gesamtangebot bei 95329657.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 450.48K.