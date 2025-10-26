Gamestop xStock (GMEX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 24H Tief $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 24H Hoch 24H Tief $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 24H Hoch $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 Allzeithoch $ 33.93$ 33.93 $ 33.93 Niedrigster Preis $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Gamestop xStock (GMEX) beträgt $27.48. In den letzten 24 Stunden wurde GMEX zwischen einem Tiefstpreis von $ 27.48 und einem Höchstpreis von $ 27.48 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GMEX liegt bei $ 33.93, der bisherige Tiefstpreis bei $ 23.93.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GMEX im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gamestop xStock (GMEX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 508.72K$ 508.72K $ 508.72K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Umlaufangebot 18.51K 18.51K 18.51K Gesamtangebot 253,705.81696068 253,705.81696068 253,705.81696068

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gamestop xStock beträgt $ 508.72K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GMEX liegt bei 18.51K, das Gesamtangebot bei 253705.81696068. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.97M.