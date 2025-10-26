Gama Token (GAMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393 24H Tief $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393 24H Hoch 24H Tief $ 0.764393$ 0.764393 $ 0.764393 24H Hoch $ 0.764393$ 0.764393 $ 0.764393 Allzeithoch $ 0.873173$ 0.873173 $ 0.873173 Niedrigster Preis $ 0.585643$ 0.585643 $ 0.585643 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Gama Token (GAMA) beträgt $0.764393. In den letzten 24 Stunden wurde GAMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.764393 und einem Höchstpreis von $ 0.764393 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GAMA liegt bei $ 0.873173, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.585643.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GAMA im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gama Token (GAMA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Umlaufangebot 100.03M 100.03M 100.03M Gesamtangebot 100,027,931.0 100,027,931.0 100,027,931.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gama Token beträgt $ 76.46M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GAMA liegt bei 100.03M, das Gesamtangebot bei 100027931.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 76.46M.