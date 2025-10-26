Gallo the Hen (GALLO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001149 $ 0.00001149 $ 0.00001149 24H Tief $ 0.00001178 $ 0.00001178 $ 0.00001178 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001149$ 0.00001149 $ 0.00001149 24H Hoch $ 0.00001178$ 0.00001178 $ 0.00001178 Allzeithoch $ 0.00157496$ 0.00157496 $ 0.00157496 Niedrigster Preis $ 0.00001054$ 0.00001054 $ 0.00001054 Preisänderung (1H) +1.03% Preisänderung (1T) +2.46% Preisänderung (7T) +4.42% Preisänderung (7T) +4.42%

Der Echtzeitpreis von Gallo the Hen (GALLO) beträgt $0.00001184. In den letzten 24 Stunden wurde GALLO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001149 und einem Höchstpreis von $ 0.00001178 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GALLO liegt bei $ 0.00157496, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001054.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GALLO im letzten Stunde um +1.03%, in den letzten 24 Stunden um +2.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gallo the Hen (GALLO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K Umlaufangebot 999.89M 999.89M 999.89M Gesamtangebot 999,894,489.393168 999,894,489.393168 999,894,489.393168

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gallo the Hen beträgt $ 11.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GALLO liegt bei 999.89M, das Gesamtangebot bei 999894489.393168. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.73K.