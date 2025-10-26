Der Echtzeitpreis von Galactic Bonk beträgt heute 0.00005923 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum G-BONK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den G-BONK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Galactic Bonk beträgt heute 0.00005923 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum G-BONK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den G-BONK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Galactic Bonk Logo

Galactic Bonk Preis (G-BONK)

Nicht aufgelistet

1 G-BONK zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.90%1D
mexc
USD
Galactic Bonk (G-BONK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:52:50 (UTC+8)

Galactic Bonk (G-BONK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00005749
24H Tief
$ 0.00005973
24H Hoch

$ 0.00005749
$ 0.00005973
$ 0.00061356
$ 0.00004592
+0.10%

+1.44%

+3.58%

+3.58%

Der Echtzeitpreis von Galactic Bonk (G-BONK) beträgt $0.00005923. In den letzten 24 Stunden wurde G-BONK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00005749 und einem Höchstpreis von $ 0.00005973 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von G-BONK liegt bei $ 0.00061356, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00004592.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich G-BONK im letzten Stunde um +0.10%, in den letzten 24 Stunden um +1.44% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Galactic Bonk (G-BONK) Marktinformationen

$ 51.29K
--
----

$ 51.29K
865.92M
865,924,959.702812
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Galactic Bonk beträgt $ 51.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von G-BONK liegt bei 865.92M, das Gesamtangebot bei 865924959.702812. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 51.29K.

Galactic Bonk (G-BONK)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Galactic Bonk zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Galactic Bonk zu USD bei $ -0.0000017306.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Galactic Bonk zu USD bei $ -0.0000350422.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Galactic Bonk zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.44%
30 Tage$ -0.0000017306-2.92%
60 Tage$ -0.0000350422-59.16%
90 Tage$ 0--

Was ist Galactic Bonk (G-BONK)

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Galactic Bonk (G-BONK) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Galactic Bonk-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Galactic Bonk (G-BONK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Galactic Bonk-(G-BONK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Galactic Bonk zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Galactic Bonk-Preisprognose an!

G-BONK zu lokalen Währungen

Galactic Bonk (G-BONK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Galactic Bonk (G-BONK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von G-BONK Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Galactic Bonk (G-BONK)

Wie viel ist Galactic Bonk (G-BONK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von G-BONK in USD beträgt 0.00005923 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle G-BONK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle G-BONK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00005923. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Galactic Bonk?
Die Marktkapitalisierung von G-BONK beträgt $ 51.29K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von G-BONK?
Das Umlaufangebot von G-BONK beträgt 865.92M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von G-BONK?
G-BONK erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00061356 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von G-BONK?
G-BONK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00004592 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von G-BONK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für G-BONK beträgt -- USD.
Wird G-BONK dieses Jahr noch steigen?
G-BONK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die G-BONK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

